Super Mario RPG è ancora il più atteso su Famitsu, Final Fantasy 7 Rebirth secondo

Come si può vedere dalla classifica , Final Fantasy 7 Rebirth, mostrato con oltre 30 minuti di gameplay al TGS 2023 , si è ripreso la seconda posizione superando Super Mario Bros. Wonder.

Gli altri giochi

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, una sequenza di gioco

Per quanto riguarda gli altri most wanted, Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro si trova in quarta posizione, seguito da Persona 3 Reload e da Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!, nuovo episodio della serie che sta riscuotendo un grandissimo successo in Giappone.

Troviamo quindi i due nuovi capitoli di Like a Dragon, ovverosia Infinite Wealth e Gaiden, mentre la top 10 viene chiusa da Ys X e dal picchiaduro a incontri Tekken 8, per cui Bandai Namco nutre grandi aspettative.