Final Fantasy 7 Rebirth: oltre 30 minuti di gameplay con esplorazione e minigiochi dal TGS 2023

Final Fantasy 7 Rebirth non poteva non figurare tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2023 e in tal senso Square Enix non ha deluso le aspettative offrendo circa oltre 30 minuti di gameplay e un assaggio dei mini-giochi che potremo affrontare nelle Grassland durante una diretta.

Potrete guardare la replica con traduzione in tempo reale in inglese nel player sottostante. Dal minuto 28:59 a 1:01:16 potrete visionare un abbondante video gameplay ambientato nelle Grassland, una regione del mondo di gioco situata a est di Midgar che esploreremo nelle fasi iniziali del gioco e che stando agli sviluppatori avrà un estensione di 2 Km quadrati. A tal proposito, di recente è arrivata la conferma che la mappa di Rebirth sarà una replica 1:1 del gioco originale con proporzioni reali.

Nel filmato possiamo vedere tanta esplorazione, sia a piedi che in sella agli immancabili Chocobo, numerosi combattimenti, qualche quest opzionale e fare anche la conoscenza di alcuni personaggi secondari.