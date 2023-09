Cosa giocherete questo weekend? Lies of P, Mortal Kombat 1 o Resident Evil 4?

Il fine settimana è finalmente arrivato, così come la fine dell'estate (almeno per il calendario) e la nostra classica domanda di rito: cosa giocherete questo weekend? Di sicuro in questo periodo c'è davvero l'imbarazzo della scelta considerando le uscite dell'ultima settimana, come Lies of P e Mortal Kombat 1, e degli ultimi abbondanti mesi.

Come dicevamo in apertura, questa settimana è avvenuto il lancio globale di Lies of P, il peculiare souls-like con protagonista il Pinocchio del romanzo di Collodi, ma in una veste inedita e decisamente dark, che ricorda per certi versi il Bloodborne di FromSoftware. Nei mesi precedenti al lancio si sono generate grandi aspettative attorno al titolo di NEOWIZ e pad alla mano il gioco non le ha affatto deluse, come potrete leggere nella nostra recensione di Lies of P.

Altra novità di questa settimana è Mortal Kombat 1, una sorta di reboot della serie che inizia un nuovo percorso narrativo, sempre condito da Fatality ultraviolenti. Nella nostra recensione vi spieghiamo che il titolo ci ha colpito in positivo per il suo sistema di combattimento flessibile e sfaccettato, il suo roster variegato e arricchito dalla presenza dei personaggi Kameo e un comparto tecnico solido (tranne che su Switch), mentre siamo rimasti meno convinti dall'offerta in termini di modalità e il bilanciamento.

Questa settimana è arrivato anche Payday 3, il nuovo capitolo della serie sparatutto cooperativa di Starbreeze in cui eseguiremo degli spettacolari colpi in banca nei panni della Payday gang collaborando con amici e altri giocatori online. Presto potrete leggere la nostra recensione del gioco sulle nostre pagine, mentre nel frattempo si stanno accumulando recensioni negative per via di problemi ai server e l'obbligatorietà dell'online anche per giocare in singolo.

Da pochi giorni è disponibile anche Resident Evil 4: Separate Ways, il DLC con protagonista Ada Wong in vendita al prezzo di 9,99 euro, che racconta una storia parallela e complementare a quella del gioco base, proponendo inoltre nuove sfide e meccaniche di gameplay.