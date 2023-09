Mortal Kombat 1: il trailer Switch include gameplay preso dalla versione PC, le critiche aumentano

Mortal Kombat 1 è arrivato sul mercato per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Quest'ultima versione è attualmente criticata per la sua qualità grafica, considerata terribile da molti. Ora, la situazione si fa ancora più grave perché i fan si sono resi conto che Nintendo of America ha pubblicato ieri il trailer di lancio di Mortal Kombat 2 per Nintendo Switch e in questo si può vedere che è stato usato almeno un frammento di gameplay tratto dalla versione PC.

Precisamente, potete trovare il dettaglio al minuto 1:53 del video o guardare l'immagine che trovate poco sotto. Ciò che si nota in quel punto del video è che spunta in basso a sinistra un classico achievements di Steam. Nintendo Switch non ha alcun sistema di Obiettivi/Trofei, quindi chiaramente non si tratta della versione console Nintendo.

Va precisato che questo conferma solo che questa specifica clip proviene dalla versione PC del gioco ma non conferma che anche le altre non siano di Switch, anche se chiaramente il "sospetto" viene. Sappiamo già qual è il livello di dettaglio su Switch, inoltre, quindi non è difficile affermare che anche altre parti non sia state registrate sulla console Nintendo.