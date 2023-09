Mortal Kombat 1, Ed Boon promette che la versione Nintendo Switch verrà sistemata

La versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1, che tanto sta facendo discutere, verrà sistemata: lo ha promesso il producer del gioco, Ed Boon, dopo aver preso atto delle numerose critiche rivolte al lavoro di riduzione del nuovo capitolo.

Di recente abbiamo parlato di come la versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 stia facendo infuriare i giocatori, anche per via di un prezzo di vendita ben al di sopra della media, 70€, che avrebbe dovuto garantire una qualità ben diversa.

"Diversi dei problemi segnalati finora verranno assolutamente risolti", ha dichiarato il producer Ed Boon ai microfoni di BBC Newsbeat, nel corso di un'intervista in cui si è parlato anche del prezzo non indifferente del gioco su Switch.

"Sarebbe stato ideale per noi pubblicare il gioco esattamente come volevamo che fosse, ma stiamo stilando una lista delle cose a cui prestare attenzione e tutto ciò che non risulta accettabile verrà certamente sistemato."