Mortal Kombat 1: la versione Nintendo Switch sta facendo infuriare i giocatori

NetherRealms ha deciso di lanciare Mortal Kombat 1 anche su Nintendo Switch, probabilmente per via della sua enorme base installata. Detto questo chi ha comprato questa versione del gioco è decisamente arrabbiato, quando non infuriato, per la qualità grafica della stessa.

Le aspettative non erano altissime ed era scontato che ci sarebbero stati dei grossi sacrifici in termini di impatto visivo, considerando la potenza della console di Nintendo, ma il risultato finale è così inferiore a quello delle altre versioni, che tanti parlano di grafica da PS2 e si chiedono perché il prezzo sia lo stesso, considerando quanto è peggiore.

Naturalmente era impensabile che Nintendo Switch riuscisse a tenere testa a PS5 e Xbox Series X/S dal punto di vista visivo, ma nondimeno il risultato finale rende ancora più necessaria una Nintendo Switch 2, perché il gap è ormai davvero enorme.