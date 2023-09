Mortal Kombat 1, le espressioni dei personaggi su Nintendo Switch diventano un meme

Ebbene, pare che le espressioni facciali dei Kombattenti rientrino in questi tagli, visto che le animazioni dei volti presenti su PC, PS5 e Xbox Series X|S sono state sostituite da facce old-gen che appaiono a dir poco inquietanti.

Nel recente video confronto di Mortal Kombat 1 si è parlato anche dei compromessi che gli sviluppatori hanno dovuto accettare per portare un picchiaduro graficamente così sofisticato anche sulla console ibrida Nintendo.

Sembra che la versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 abbia dei grossi problemi con le espressioni facciali dei personaggi, al punto che la faccenda si sta rapidamente trasformando in un meme sui vari social.

Una conversione dovuta?

Alla luce di tutto questo, l'idea è che la conversione per Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 sia stata decisa unicamente pensando all'enorme base installata della console giapponese, ma senza considerare le rinunce che il team avrebbe dovuto affrontare per realizzare il porting.

Certo, se alla fine quei volti così assurdi sono il principale scotto da pagare per poter godere di questa esperienza anche su Switch, immaginiamo ne sia è valsa comunque la pena.