Nintendo Switch sempre più vicino a 130 milioni di unità vendute, la Top 10 dei giochi si aggiorna

Nintendo Switch ha venduto 129,53 milioni di unità in tutto il mondo al 30 giugno 2023: questo è quanto ha annunciato Nintendo nel suo ultimo comunicato stampa. Nei tre mesi conclusi il 30 giugno 2023 sono stati venduti 3,91 milioni di hardware e 52,2 milioni di software.

Nintendo Switch continua a essere un successo, anche se gli analisti segnalano come questi numeri siano in calo rispetto agli anni precedenti. Serkan Toto, famoso analista, spiega che "Per l'hardware si prevede già un calo del 16,5% su base annua nell'anno fiscale in corso, mentre per il software si prevede un calo del 15,9%. L'unico modo per evitare che queste perdite aumentino nel prossimo anno fiscale è un nuovo dispositivo, e la seconda metà del 2024 mi sembra una finestra di pubblicazione realistica" per la pubblicazione di Switch 2.

Per quanto innegabile ed enorme, il successo di Nintendo Switch non può essere eterno e infatti pare che Nintendo stia lavorando per distribuire una nuova console il prossimo anno.