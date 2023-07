Switch 2: prototipi già in mano gli sviluppatori e sarà anche portatile, i dettagli del nuovo report

La testata VGC - che ha più volte correttamente condiviso report corretti - ha rivelato che i kit di sviluppo per la prossima console di Nintendo sono già stati consegnati ai principali studi partner dell'azienda e il lancio del successore di Nintendo Switch è previsto per il prossimo anno. Al momento non ci sono immagini della nuova piattaforma o dei kit di sviluppo (l'immagine di copertina è un concept design non ufficiale).

Secondo diverse persone a conoscenza dei piani di Nintendo, è probabile che l'azienda pubblichi il nuovo hardware nella seconda metà del 2024, per assicurarsi di avere ampie scorte disponibili al lancio ed evitare una situazione simile a quella di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le cui scorte erano estremamente limitate.

In termini di hardware, le persone con cui VGC ha parlato hanno indicato che la console next-gen potrà essere utilizzata in modalità portatile, come Nintendo Switch. Due fonti con cui VGC ha parlato hanno suggerito che la console potrebbe essere lanciata con uno schermo LCD, invece del più pregiato OLED, al fine di ridurre i costi, soprattutto considerando il maggiore spazio di archiviazione necessario per i giochi ad alta fedeltà.

Come il suo predecessore, la nuova console Nintendo accetterà anche giochi fisici tramite uno slot per cartucce, secondo le fonti. Altri dettagli, come il supporto della retrocompatibilità per i giochi Switch (fisici e digitali), non sono ancora chiari.

Nintendo non ha ancora commentato questo report, al momento della scrittura.