Tekken 8: Bandai Namco risponde al datamining e spiega quanto sia serio il problema

Il test online di Bandai Namco per Tekken 8 è stato reso disponibile per i giocatori di PS5 il 21 luglio e infine per tutte le piattaforme il 28 luglio. Alcuni giocatori sono stati in grado di giocare oltre il periodo di test ufficiale e hanno persino utilizzato Cheat Engine per scoprire personaggi non ancora annunciati.

Il team Esports di Bandai Namco ha ricordato ai giocatori che "tali azioni violano i termini di servizio e il Codice di condotta del Tekken World Tour. Inoltre, il download o la distribuzione non autorizzata del gioco sono illegali".

"Si prega di notare che qualsiasi giocatore trovato ad accedere al Closed Network Test senza autorizzazione può essere considerato non idoneo per il prossimo Tekken World Tour e altri tornei ufficiali".