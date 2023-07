Venba: voti ottimi per il cooking game narrativo arrivato su Xbox Game Pass

Come al solito, prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, vi invitiamo se ancora non lo avete fatto a leggere la nostra recensione di Venba .

Sono disponibili le prime recensioni di Venba , grazie alle quali possiamo farci un'idea di come è stato accolto dalla stampa il cooking game narrativo uscito oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Game Pass. Il responso è assolutamente positivo, con la critica internazionale che ha assegnato voti elevati all'opera di Visai Games.

I voti della stampa internazionale di Venba

Multiplayer.it - 90

GamesRadar+ - 90

Shacknews - 90

Gamingtrend - 90

Push Square - 90

Digital Trends - 90

TechRaptor - 90

WhatIfGaming - 90

Checkpoint Gaming - 85

Eurogamer - 80

Siliconera -80

GamesHub - 80

Press Start - 80

Edge - 80

NintendoWorldReport - 65

Nel momento in cui scriviamo, Venba può vantare una media di valutazioni di 86 su OpenCritic, mentre quella di Metacritic non è stata calcolata. Precisiamo che mancano all'appello ancora numerose recensioni internazionali, che potrebbero dunque alterare la media sia in positivo che in negativo, ma in generale il responso della critica sembra piuttosto positivo.

Realizzato da Visai Games, Venba è un gioco è un mix tra un cooking game e un'esperienza narrativa. Il gioco segue le vicende di una madre indiana che si è trasferita con la famiglia in Canada. Durante il viaggio il suo libro di ricette si è rovinato e alcune parti sono incomprensibili. Starà al giocatore utilizzare l'intuito e gli indizi offerti per realizzare delle perfette pietanza indiane. Tra una portata e l'altra invece scopriremo una storia che parla di temi come famiglia, amore e perdita.