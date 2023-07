Tekken 8: una lista di lottatori è stata scoperta nei file del Closed Network Test

Tekken 8, Cheat Engine e i dettagli del leak

Iniziamo ripetendo che si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali. Prima di tutto, è possibile che quanto riportato non sia corretto e, anche nel caso nel quale le informazioni siano tutte precise, è credibile che si tratta di una lista parziale dei personaggi. Dopotutto le informazioni provengono da una fase di prova di Tekken 8, non dai file di gioco della versione completa.

Le informazioni sono circolate tramite varie community Discord di Tekken. Cheat Engine, per chi non lo sapesse, è un'applicazione PC che permette al giocatore di manipolare in vari modi i propri giochi tramite vari script creati dalla community. Non è ovviamente uno strumento ufficiale.

Dovremo attendere annunci degli sviluppatori per scoprire dettagli ufficiali su Tekken 8. Nel frattempo vi ricordiamo che non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che è previsto per PC, Xbox Series X|S e PS5. È anche stato confermato dal director Katsuhiro Harada che i contenuti single player non mancheranno.