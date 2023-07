Tekken 8: i contenuti single player non mancheranno, conferma il director Katsuhiro Harada

Harada, che è stato coinvolto nel franchise fin dal gioco originale e ha persino doppiato personaggi come Yoshimitsu in passato, è stato interrogato su questi argomenti tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Il director ha quindi risposto a vari utenti, tranquillizzandoli .

Katsuhiro Harada, il director di Tekken 8 , ha detto la propria tramite Twitter riguardo alla quantità di contenuti single player presenti all'interno del venturo picchiaduro. In breve, afferma che non mancherà di contenuti per giocatore singolo, così come di modalità di gioco extra.

Le esatte parole di Katsuhiro Harada per Tekken 8

Harada-san ha dichiarato quanto segue: "Come ho già detto in precedenza, Tekken è stato un pioniere fin dagli anni '90 nel confezionare non solo strumenti competitivi, ma anche modalità giocabili in singolo, modalità extra e narrazione. Non posso menzionare i dettagli ora, ma saremo in grado di dirvi di più al riguardo prima della data di pubblicazione".

Un altro fan ha detto che i contenuti per giocatore singolo sono importanti per loro, in quanto non tutti sono bravi nel competitivo. Anche in questo caso, Harada ha ricordato come sia fondamentale per Tekken 8 proporre tanti tipi di contenuto: "Sì, certo, è importante. Siamo felici di vedere l'ascesa degli esports moderni, ma prima di questo, apprezziamo molto la completezza e il valore del gioco in quanto prodotto completo."

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato il closed network test di Tekken 8.