Persona 5 Tactica, tutto quello che sappiamo dell'atteso strategico di Atlus

A parte questo, lo strategico in uscita a novembre ha diverse frecce al proprio arco e, grazie alla documentazione inviataci da Atlus, possiamo smettere di fare congetture su alcuni aspetti del gameplay e della storia: ecco tutto quello che sappiamo su Persona 5 Tactica , in arrivo su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam.

Un nuovo metaverso

La tirannica Marie farà il lavaggio del cervello ai Ladri Fantasma

Ricapitoliamo ciò che sappiamo sulla trama del gioco. Non è chiaro in che momento si svolga Tactica - se durante la storia di Persona 5 o qualche tempo dopo - ma sappiamo che i Ladri Fantasma, riuniti al Café Leblanc, si ritroveranno improvvisamente catapultati in un angolo sconosciuto del Metaverso. Circondati dai Legionari, una milizia intenzionata a catturarli, i nostri si imbattono nella loro leader, Marie, che riesce a ipnotizzare tutti tranne Joker e Morgana (probabilmente perché lui è la Wild Card e Morgana... beh, non dovete giocare a P5). A salvarli in extremis ci pensa Erina, che comanda il Corpo Ribelle, e spiega loro che sono finiti nei Regni, una dimensione alternativa che non sembrerebbe essere un Palazzo, pur avendo parecchio in comune coi dungeon del Metaverso di Persona 5.

A quanto pare il Regno di Marie è solo uno dei tanti in cui dovremo avventurarci. Lì la fanciulla governa col pugno di ferro, ossessionata dai preparativi per il suo matrimonio perfetto con un tale di nome Toshiro Kasukabe, un politico emergente che potrebbe diventare presto primo ministro in Giappone. Kasukabe non ricorda come sia finito nel Metaverso, perciò deciderà di aiutare Joker, Morgana ed Erina a salvare gli altri Ladri Fantasma e a risolvere il mistero dei Regni.

Considerando che il Regno di Marie è ispirato alla Rivoluzione Francese, ma che nel trailer di Persona 5 Tactica si intravede anche uno scenario che ricorda il Giappone feudale, non si può fare a meno di pensare che il gioco ci vedrà esplorare diversi regni in cerca dei Ladri Fantasma dispersi che, in questo modo, si riuniranno organicamente alla squadra di Joker via via che si prosegue nell'avventura. I Regni, insomma, sembrerebbero proprio essere i Palazzi di questa iterazione, il ché ha senso se si considera la natura profondamente diversa del gameplay: non sappiamo ancora come ci sposteremo in questo Metaverso, anche se immaginiamo sia tutto strutturato a finestre e menù, senza una vera e propria esplorazione libera, un po' come succedeva nei Persona Q usciti qualche anno fa.

I personaggi sembrano essere rimasti fedeli alle loro controparti originali come personalità, mentre il look è cambiato: Atlus ha preferito un design molto cartoonesco e super deformed, in cui spiccano le braccia e le gambe allungate, sotto consiglio dell'artista Hanako Oribe, per conferire maggiore dinamismo alle animazioni in combattimento. Ora bisogna solo capire se personaggi come Erina e Kasukabe seguiranno i nostri eroi nella loro avventura, o se saranno soltanto comprimari temporanei nel Regno di Marie, sostituiti da nuovi personaggi ogni volta che Joker e gli altri visitano uno scenario diverso.