The Texas Chain Saw Massacre: modalità Performance e Quality confermate per PS5 e Xbox

Manca ormai meno di un mese al lancio di The Texas Chain Massacre e di conseguenza stanno arrivando nuovi dettagli sul gioco con multiplayer asimmetrico ispirato sul franchise di "Non aprite quella porta". Uno di questi è che i giocatori delle versioni PS5 e Xbox Series X potranno scegliere tra le modalità grafiche Performance e Quality a seconda dei gusti.

La conferma è arrivata dal team di Gun Interactive in un'intervista con il portale MP1st. La modalità Performance punta al target dei 60 fps a discapito di una risoluzione minore, mentre quella Quality blocca il framerate a 30 fps ma assicura una risoluzione maggiore. Su Xbox Series S invece sarà presente solo la seconda. Purtroppo non sono stati condivisi i dettagli su i target di risoluzione delle varie modalità grafiche, il che ci impedisce di avere un quadro completo.

"Come per molti titoli usciti in questa generazione, offriremo sia la modalità Performance che la modalità Quality sulle macchine di fascia alta della current gen, con una sola modalità sulle console della last gen. Su Xbox Series X e PlayStation 5, i giocatori potranno scegliere tra la modalità Performance a 60 fps con una risoluzione ridotta e la modalità Quality a 30 fps con una risoluzione più alta. Su Xbox Series S, i giocatori utilizzeranno la Modalità Qualità."