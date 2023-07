Dungeon of the ENDLESS è ora gratis su Steam: è un amatissimo rogue-lite dungeon crawler

Tramite Steam è ora possibile reclamare una copia gratuita di Dungeon of the ENDLESS in versione PC. Una volta aggiunto al vostro account sarà vostro per sempre, ma dovete farlo prima che scada la promozione.

Potete trovare la pagina Steam di Dungeon of the ENDLESS a questo indirizzo. Si tratta chiaramente del gioco base: i contenuti aggiuntivi non sono inclusi in questa promozione. Il prezzo regolare di Dungeon of the ENDLESS è 11.99€.