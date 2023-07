Diablo 4: espandere l'inventario condiviso causerebbe problemi alle performance, dice Blizzard

Sin dal lancio di Diablo 4 molti giocatori si stanno lamentando del ridotto spazio dell'inventario, che spesso e volentieri si riempe nel giro di pochi minuti. Il tutto inoltre ora si è aggravato con l'aggiunta dei Cuori Abietti della Stagione 1. A quanto pare la soluzione a questo problema è meno semplice di quanto si creda, visto che aumentare gli slot per gli oggetti potrebbe compromettere le perfomance del gioco.

Come sappiamo Blizzard sta lavorando a diversi modi per aggirare le ristrettezze dell'inventario. Ad esempio in futuro le Gemme verranno conservate in una sezione a parte, mentre con la patch 1.1.1 arriverà una nuova scheda per l'inventario condiviso del deposito.

Ma come mai solo una scheda? Non sarebbe stato meglio aggiungerne di più? A quanto pare non è così semplice, stando alla spiegazione fornita da Joe Piepiora su Twitter/X.