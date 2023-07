Forza Motorsport: una clip dimostra che la fisica dei pneumatici è 48 volte migliore di FM7

Il profilo Twitter / X ufficiale di Forza Motorsport ha pubblicato una breve clip, dove il team di Turn 10 spiega come la fisica dei pneumatici nel nuovo capitolo è ben 48 volte migliore rispetto alla precedente iterazione della serie.

Nel filmato, tratto dal Forza Monthly di giugno, il creative director ha fatto un confronto con la fisica dei pneumatici di Forza Motorsport 7 per Xbox One, dove i copertoni avevano un solo punto di contatto e i dati sulla fisica venivano aggiornati dal gioco a 60Hz. Il risultato era soddisfacente all'epoco (2017), ma chiaramente c'erano ampi margini di manovra.

Infatti, nel nuovo Forza Motorport per PC e Xbox Series X|S, i punti di contatto dei pneumatici ora sono ben otto e i dati vengono elaborati a 360Hz (presumiamo che questo spieghi il "48x", ovvero sei volte la velocità di elaborazione per otto punti di contatto). Il risultato, come possiamo vedere dalla clip, è che la gomma al contatto con il terreno e le sponde si deforma in maniera decisamente più credibile.