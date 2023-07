Forza Motorsport: video confronta l'intelligenza artificiale con quella di Forza Motorsport 7

Turn 10 ha pubblicato un breve video di Forza Motorsport che confronta l'intelligenza artificiale del nuovo capitolo della serie con quella di Forza Motorsport 7. I miglioramente sono evidenti e rendono conto degli sforzi fatti dallo studio di sviluppo inglese per potenziare questo aspetto del gioco.

Il nuovo sistema è basato sul machine learning ed è il più competitivo visto all'interno della serie, come verificabile dal video. Insomma, dovrebbe dare grosse soddisfazioni a tutti quei giocatori alla ricerca di una sfida.

Per il resto vi ricordiamo che Forza Motorsport uscirà il 10 ottobre 2023 su PC e Xbox Series X/S (sarà giocabile su Xbox One tramite cloud). Sarà disponibile dal lancio anche su Game Pass, sia per PC che per console Xbox.