Amouranth a rischio ban su Kick: avrebbe mostrato contenuti sessuali in cambio di denaro

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa è la streamer donna più vista sulla Twitch e da circa un mese è diventata anche uno dei volti più importanti di Kick, una piattaforma rivale che sta cercando di accaparrarsi una buona quantità di creatori di contenuti di alto livello, come xQc e Destiny. Ora, però, Siragusa potrebbe essere a rischio di ban in quanto avrebbe mostrato contenuto sessuali in cambio di denaro o sottoscrizioni.

Come potete vedere nel video qui sopra, Amouranth ha fatto twerking durante una diretta di Kick. Nulla di particolarmente esplicito, ma le regole di Kick sono in realtà molto chiare: come potete vedere nel tweet poco sotto, secondo la piattaforma è proibito esibirsi in attività sessuali in cambio di denaro o sottoscrizioni; questo include fare twerking. In aggiunta, non è possibile indossare intimo, mentre sono permessi costumi da bagno (bikini compresi).

Al momento della scrittura il canale Kick di Amouranth non ha subito alcun tipo di punizione, forse grazie al fatto che "l'esibizione" è durata poco e può essere presentata semplicemente come una piccola scena comica più che sessualmente esplicita e soprattutto non nata in risposta a una donazione da parte di uno spettatore. Va anche detto che è possibile che Kick sia disposto a lasciare un po' più di libertà a una delle sue streamer di punta, soprattutto considerando che ha da poco firmato un contratto.