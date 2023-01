Amouranth è diventata un personaggio di un videogioco per adulti

Kailtyn 'Amouranth' Siragusa è diventata il personaggio di un gioco per adulti, Hentai Heroes. Insomma, la star dei social più discussa ha trovato la sua strada nel mondo dei videogiochi, per la gioia dei suoi fan.

Molti si chiedono spesso cosa c'entri un personaggio come lei, conosciuto soprattutto per la natura soft erotica dei suoi contenuti, con i videogiochi. La risposta è abbastanza semplice: è molto amata dai videogiocatori, tanto che un'azienda ha deciso di investire su di lei per attirarli nel suo gioco. Insomma, oltre a essere la top streamer di Twitch, Amouranth ora esiste anche in forma videoludica.

Il 4 gennaio Amouranth aveva pubblicato un tweet con cui cercava un graphic designer. Le immagini allegate suggerivano che il candidato dovesse saper disegnare dei personaggi in stile anime. Quindi è arrivata la rivelazione: la nostra è già diventata un personaggio videoludico.

In realtà l'account ufficiale di Hentai Heroes aveva già presentato Amouranth a dicembre 2022, ma la particolare natura del titolo deve aver fatto sfuggire la cosa ai più. Non vi forniamo link perché indirizzerebbero inevitabilmente verso dei siti vietati ai minori, ma potete facilmente trovare il gioco cercando su Google.