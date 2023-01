Xbox Series S: nuovo aumento di prezzo in India

Microsoft ha di nuovo aumentato il prezzo di Xbox Series S in India. Stando all'analista del mercato dei videogiochi indiano Rishi Alwani, la piccola console Xbox sarà venduta per 39.990 rupie indiane (460,15€ al cambio attuale), contre le 37.990 precedenti, con il nuovo prezzo che dovrebbe diventare effettivo a breve. Le prenotazioni partiranno infatti dal 10 gennaio 2023.

In India ci sono stati vari aumenti relativi a Xbox negli ultimi mesi. Ad esempio a novembre Microsoft ha alzato per la terza volta il prezzo di Xbox Series X, portandolo a 55.990 rupie indiane (circa 644€ al cambio attuale).

Anche alcuni accessori, come l'Xbox Elite Controller Series 2 e gli Xbox Wireless Controller, sono aumentati di prezzo.

L'India è un mercato decisamente particolare per i videogiochi, che sono praticamente oggetti di lusso. A novembre anche Sony aveva aumentato il prezzo di PS5, portandolo a 54.990 rupie indiane (per il modello con disco, quello all digital costa 44,900 rupie indiane) e ora è toccato di nuovo a Microsoft. Certo, con aumenti simili sarà difficile penetrare in un mercato già ostico di suo.

Microsoft non ha ancora commentato gli aumenti.