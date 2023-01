Cyberpunk 2077: giocatori furiosi con gli altri giocatori per il premio "Atto d'amore" su Steam

Cyberpunk 2077 ha vinto il premio "Atto d'amore" degli Steam Awards 2022, che come saprete vengono votati dai videogiocatori, ossia gli utenti della piattaforma. Molti però non ne sono contenti e sono infuriati con chi l'ha votato, tanto da far emergere il loro disappunto nelle recensioni del gioco e nel forum ufficiale.

Nella categoria, Cyberpunk 2077 ha prevalso su Dota 2, Project Zomboid, No Man's Sky e Deep Rock Galactic. Da notare che la maggior parte delle recensioni sono comunque positive, ma sono aumentate quelle negative e, soprattutto, sono aumentati i riferimenti al premio in queste ultime, con attacchi diffusi anche verso Cyberpunk: Edgerunners, reo secondo gli accusatori di aver ripulito l'immagine del gioco e attirato un pubblico disinteressato ai problemi del lancio.

Tra le recensioni possiamo infatti leggere:

"Atto d'amore un paio di palle, il gioco è dove avrebbe dovuto essere al lancio. Ha ricevuto il premio solo grazie ai giappominkia e a quello stupido anime."

"Ha vinto il premio Atto d'amore solo per la serie e null'altro. Sono stati aggiunti 0 contenuti al gioco in confronto a tutti gli altri nominati. È ancora immondizia e continuerà a esserlo finché la compagnia rimetterà insieme i pezzi."

"Sono scioccato da come un adattamento animato decente sia riuscito a ingannare così tante persone, portandole a pensare che il materiale d'origine possa essere perdonato, dandogli il premio Atto d'amore."

"Cyberpunk: Edgerunners non lo ha reso un buon gioco."

Non ci troviamo di fronte al classico bombardamento di recensioni negative, visto che parliamo di un paio di centinaia di casi, contro più del quadruplo di recensioni positive, ma a una specie di protesta con cui alcuni giocatori hanno scelto di dare voce alla loro frustrazione per lo stato di Cyberpunk 2077 e il premio.

In realtà il rapporto tra recensioni positive e negative è simile a quello del lancio, quando il titolo di CD Projekt Red ottenne 63.000 recensioni negative contro le 227.000 positive (considerate che su PC il gioco è sempre stato in condizioni molto migliori rispetto alle console).