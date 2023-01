AetherSX2, l'autore dell'emulatore di PS2 per Android minacciato di morte cessa lo sviluppo

L'AetherSX2 è il migliore emulatore di PS2 per sistemi Android. Meglio sarebbe però dire che lo era, visto che Tahlreth, l'autore, ha deciso di cessarne lo sviluppo a causa della grande quantità ricevuta di minacce di morte, offese, lamentele e richieste pressanti.

L'annuncio è stato dato sulla pagina ufficiale dell'AetherSX2, dove possiamo leggere: "Per me AetherSX2 è sempre stato un hobby con cui passare il tempo, non un modo per fare soldi. Non ha senso continuare a lavorare a un hobby che non mi diverte più. Grazie a tutti quelli che non hanno fatto gli stronzi nell'ultimo anno."

Prima del lancio dell'AetherSX2, l'unico modo per emulare PS2 su Android era DamonPS2, un emulatore controverso accusato di aver rubato il codice sorgente dell'emulatore PCXS2.

La decisione di abbandonare lo sviluppo dell'AetherSX2 non stupisce più di tanto. Nel recente passato era nato un post su Reddit dove si parlava delle pressioni e delle offese ricevute dallo sviluppatore, che lo avevano portato alla chiusura del canale Discord. Qualcuno gli aveva consigliato di staccare le notifiche e concentrarsi sullo sviluppo, ma evidentemente Tahlreth non ha voluto farlo. Del resto perché avrebbe dovuto? Stava lavorando gratis all'AetherSX2 e magari avrebbe gradito un po' di apprezzamento dalla comunità, più che di esserne vessato, come spiegato da lui stesso nel post.