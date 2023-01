Sonic Frontiers: demo per Nintendo Switch disponibile anche in occidente

Volete provare Sonic Frontiers prima di acquistarlo? Se la risposta è sì allora sarete felici di sapere che la demo ufficiale della versione Nintendo Switch del gioco è disponibile anche in occidente, dopo un periodo in cui è stata pubblicata solo in Giappone.

Per scaricarla non vi rimane che andare sulla pagina del gioco nel Nintendo eShop e cliccare sul tasto "Scarica Demo".

Per il resto non ci sono informazioni su demo per le altre piattaforme sulle quali il gioco è disponibile, ossia PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S e Xbox One. Chissà se arriveranno mai. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco.

Due mondi si incontrano nell'ultima avventura ad alta velocità di Sonic the Hedgehog! Mentre cerca i Chaos Emerald scomparsi, Sonic si trova sperduto su un'antica isola, piena di bizzarre creature. Affronta orde di potenti nemici ed esplora un mondo mozzafiato pieno di azione, avventura e mistero. Accelera verso nuove vette e prova il brivido di un gioco di piattaforme ad alta velocità, esplorando liberamente la vastità delle cinque Starfall Island. Tuffati nell'avventura, brandisci il potere degli Antichi e lotta per fermare nuovi e misteriosi avversari. Scoprirai l'evoluzione dei giochi di Sonic!

Scopri il nuovo platforming a zona aperta

Corri in cinque grandissime isole, piene di lussureggianti foreste, spumeggianti cascate e torridi paesaggi desertici, tutte con le loro sfide a piattaforme e i loro segreti da scoprire.

Libertà ad alta velocità senza rivali

Avventurati nelle Starfall Island e scopri come reagiscono alla velocità di cui solo Sonic è capace. Vai dove vuoi e scopri missioni secondarie, risolvi enigmi, scala strutture colossali, vai a pesca e incontra qualche volto amico...

Mettiti alla prova nel Cyber Spazio

Scopri i portali sparsi per l'isola e attraversali per avventurarti nel Cyber Spazio, dove troverai l'inimitabile velocità di Sonic e il suo stile di platforming 3D, con tante sfide per metterti alla prova.

Cyber combattimenti

Le Starfall Island ospitano delle strane creature mai incontrate da Sonic prima d'ora. Usa il nuovo sistema di battaglia con i potenziamenti delle abilità per combattere in modo strategico, combinando schivate, parate, contromosse e combo, senza dimenticare la nuova abilità Cyber loop, ideale per abbattere misteriosi nemici e colossali titani.

Una nuova avventura ricca di misteri e intrighi

Calati nei panni di Sonic e viaggia per scoprire i misteriosi resti di un'antica civiltà straziata dalle orde robotiche. A guidarti ci sarà solo qualche domanda e una voce non corporea, ma tu potrai lottare per salvare i tuoi amici e gli enigmatici abitanti delle Starfall Island da una colossale minaccia meccanizzata.

Per maggior informazioni vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Sonic Frontiers.