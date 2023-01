Sony, la conferenza al CES 2023: tutti gli annunci e le novità di PS5 e PS VR2

In meno di cinquanta minuti Sony ha fatto il punto sulla situazione attuale, confermando la fine delle problematiche relative alla disponibilità di PlayStation 5 nei negozi (che d'ora in avanti dovrebbe tornare alla situazione pre-pandemia), presentato un nuovo dispositivo votato all'accessibilità, arricchito la line-up di lancio di PS VR2 con un paio di nomi importanti e confermato il proprio amore per le automobili... anche sul grande schermo.

Gran Turismo

Kazunori Yamauchi

Dopo una fase introduttiva in cui il presidente e CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha parlato della visione aziendale e dei risultati conseguiti finora sul mercato, come da tradizione per questo tipo di eventi, la palla è passata subito alla divisione gaming e in particolare a Kazunori Yamauchi, la geniale mente dietro la serie di Gran Turismo, che ha parlato del progetto relativo all'intelligenza artificiale Sophy, in grado di competere con i pro-player.

Dopodiché Yamauchi ha ricordato che quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario della serie e che l'uscita del film di Gran Turismo nelle sale cinematografiche potrebbe contribuire in maniera importante ad aumentare la popolarità del brand. A quel punto è tornato in scena Yoshida, che ha invitato sul palco Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures, Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, e infine il regista Neill Blomkamp.

Panitch ha ricordato il grande successo di Uncharted e ha rivelato che PlayStation Productions vanta diversi progetti in cantiere, quindi Qizilbash ha spiegato cosa l'azienda abbia cercato di fare con la riduzione cinematografica di Gran Turismo, il suo tentativo di portare sul grande schermo la passione per le automobili e le emozioni delle gare su tracciato, dando vita a un mix inedito e spettacolare per questo filone.

Una visione ovviamente condivisa dal talentuoso regista Neill Blomkamp, che ha portato con sé un primo dietro le quinte del film di Gran Turismo, mostrato appunto nel corso della conferenza: un video in cui gli attori Archie Madekwe, Orlando Bloom e David Harbour ci introducono alle atmosfere, alla storia e ai personaggi che troveremo in questo interessante adattamento, che promette di portarci in pista come nessun altro film in precedenza.