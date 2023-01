Fire Emblem Engage: trailer e tre spot fanno la panoramica dell'esclusiva Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato un nuovo, lungo trailer di Fire Emblem Engage per Nintendo Switch, per adesso soltanto in giapponese, che si propone il piacevole compito di fare la panoramica completa del gioco lungo quasi nove minuti di gameplay e sequenze animate. Inoltre ha pubblicato tre spot, sempre in giapponese, che mostrano altre parti del gioco.

Il lancio di Fire Emblem Engage si avvicina (sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2023) e Nintendo sta fornendo moltissime informazioni sul gioco, tra video, immagini e anteprime della stampa specializzata.

Come già detto, oltre al trailer, Nintendo ha pubblicato anche tre spot, sempre in Giappone, per promuovere il gioco. Vediamoli:

Se volete più informazioni, leggete il nostro recentissimo provato di Fire Emblem Engage, in cui Christian Colli ha scritto:

Fire Emblem Engage ci sta divertendo moltissimo e le sue eccentriche soluzioni di gameplay si sposano bene con un livello di difficoltà soddisfacente e un'estetica da anime che potrebbe far storcere il naso a chi sperava in una storia molto più seria, stile Three Houses. A metà campagna possiamo dirvi che Intelligent Systems ha lavorato più sul gameplay che sulla narrativa, ma tireremo le somme solo tra qualche giorno, quindi continuate a seguirci.