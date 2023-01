Ski Challenge, la recensione di un gioco di sci portatile

Tra i generi praticamente estinti, in quello che viene definito panorama vidoeludico tripla A, ci sono le simulazioni sportive invernali ed estive, ovvero quelle esperienze che un tempo emergevano a cadenza quasi stagionale e che hanno praticamente smesso di essere prodotte con regolarità da diversi anni. Al di là dei Winter e Summer Games, anche le simulazioni ufficiali delle Olimpiadi hanno ceduto il passo a interpretazioni e digressioni differenti, perché risulta sempre meno giustificabile il fatto di presentare delle simulazioni specificamente dedicate a singole discipline per sport di risonanza non enorme come lo sci, per esempio.

Anche per questo motivo, la recensione di Ski Challenge potrebbe rappresentare una sorpresa, visto che torna a trattare proprio di un argomento desueto come una simulazione di discesa libera, che è riuscita a trovare spazio nell'ampio e dinamico panorama mobile.

MiPuMi Games, in collaborazione con Greentube, ha recuperato la tradizione delle simulazioni di sport invernali con quest'ottima riproduzione dello sci e in particolare della discesa libera, riuscendo a trovare una buona collocazione sulle piattaforme mobile. Quello che risulta particolarmente riuscito è soprattutto il sistema di controllo attraverso "tilt", ovvero con la semplice inclinazione del dispositivo, che si associa sorprendentemente bene al flusso dello sci. Non è ovviamente una soluzione originale, visto che viene adottata da molti racing game, ma in questo caso tende a riprodurre in maniera particolarmente sensata i movimenti e la dinamica dello sci, incrementando l'immedesimazione e risultando anche molto preciso nella risposta agli input.