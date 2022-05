Uncharted, il film: incassi per oltre 400 milioni di dollari, alla pari con Dune

Il film di Uncharted ha totalizzato incassi per oltre 400 milioni di dollari a livello internazionale, per la precisione 400,7 milioni, raggiungendo gli stessi risultati di Dune.

Definito una hit da Sony, Uncharted sembra dunque aver raggiunto con successo l'obiettivo di espandere il franchise creato da Naughty Dog, donandogli anche una dimensione cinematografica.

A questo punto un sequel sembrerebbe rientrare nell'ordine naturale delle cose e la scelta di Tom Holland per la parte di Nathan Drake, a dispetto della giovane età, potrebbe assumere un senso preciso.

Nella recensione di Uncharted abbiamo parlato di come la pellicola risulti divertente, chiassosa e avventurosa, come da aspettative, nonché ricca di camei ed easter egg per gli appassionati della serie.

Un mix solido, insomma, che a quanto pare ha dato non poche soddisfazioni a Sony e che ha appena fatto il proprio debutto in digitale e home video.