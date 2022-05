Classifica Steam: V Rising primo al debutto, Arma Reforger è terzo

La classifica Steam ha visto questa settimana l'ottimo debutto in prima posizione di V Rising: il survival a base di vampiri targato Stunlock Studios ha superato le vendite di Steam Deck e di Arma Reforger, terzo.

V Rising Steam Deck Arma Reforger Elden Ring V Rising: Founders Pack Valve Index The Forest FIFA 22 Titanfall 2 Old World

Come saprete, abbiamo provato V Rising qualche giorno fa e il gioco ci ha colpito per la grande varietà delle abilità, per l'ottimo sistema di combattimento e per il grande potenziale relativo ai contenuti PvP.

Per quanto riguarda invece Arma Reforger, remake del primo gioco della serie con il motore di Arma 4, anche qui i numeri sono molto convincenti e non c'è dubbio che il titolo di Bohemia Interactive possa fare anche meglio nelle prossime settimane.

Poco da dire infine su Steam Deck, che a questo punto sembra davvero una scommessa vinta per Valve: l'handheld migliora di mese in mese grazie agli aggiornamenti e al supporto fornito anche al di fuori dell'ufficialità, e sta facendo dimenticare in fretta il progetto fallito delle Steam Machine.