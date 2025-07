V Rising per PC Steam è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 71%

Su Instant Gaming troviamo V Rising per PC Steam a 10,31 € invece di 35 €, permettendovi di risparmiare il 71%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam, come già anticipato. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo.

Cos'è V Rising

Si tratta di un'avventura GDR survival sviluppata e pubblicata da Stunlock Studios nel 2024. In questo gioco vestirete i panni di un vampiro: dovrete andare a caccia di sangue, ovviamente nascondendovi dal sole, ricostruire il vostro castello e creare il vostro impero. Potete giocare in solitaria o unirvi agli amici, che sia in co-op o in multigiocatore online.

Per costruire il castello dovrete ovviamente raccogliere diverse risorse, in modo da proteggere il vostro bottino dai vampiri rivali. Trattandosi di un open world potrete esplorare innumerevoli ambientazioni, dallo stile gotico, tra foreste lussureggianti e caverne oscure. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

