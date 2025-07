Disponibile su Amazon il pre-order di Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition

Luglio non è solo il mese il Donkey Kong: Bananza, ma è anche il mese in cui uscirà una nuova e particolare versione di Dragon Ball Z: Kakarot. Si tratta della Daima Edition che può essere pre-ordinata al costo di 49,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link o accedendo alla pagina del prodotto sfruttando il box dedicato qui in basso: Questa nuova edizione di uno dei titoli di Dragon Ball più amati degli ultimi anni, ovvero Kakarot, include il gioco originale e un esclusivo coupon per scaricare il pacchetto "Daima - Avventura nel Regno Demoniaco". Questo contenuto sarà diviso in due parti, una in arrivo il prossimo 17 luglio e una che uscirà nel 2026.