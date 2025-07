Elden Ring Nightreign si aggiorna su PC e console con la patch 1.01.4

C'è anche una piccola novità. Ora il tipo di arma sarà visualizzato in ogni menu delle informazioni sugli armamenti , teoricamente migliorando la praticità della gestione dell'equipaggiamento. Tra le correzioni più importanti troviamo quella relativa a un bug che impediva il matchmaking dopo che due giocatori si sono uniti per poi lasciare il nostro team nello stesso momento.

Gli altri bug corretti

È stato risolto anche un problema che impediva di ottenere il gesto "It's Raining!" tramite il multiplayer. La modifica non è retroattiva: se siete incappati in questo bug, ora dovete soddisfare i requisiti per ottenerlo, anche se lo avevate già fatto in precedenza.

Per il resto è stato risolto un bug che permetteva ai personaggi di tornare in vita senza essere sconfitti contro il boss del terzo giorno, un altro che causava problemi alla musica nel Ricordo dell'Eremita, e uno legato all'ottenimento dell'obiettivo "The Crater" in caso di uscita impropria dal gioco. Infine, sono stati corretti altri bug minori non speicificati.

Ovviamente è necessario scaricare e installare questo aggiornamento per continuare a giocare online. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali della patch a questo indirizzo.