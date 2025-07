Google Foto si rinnova su iOS: badge interattivi, menu semplificato e altre novità

Google Foto si aggiorna nuovamente su dispositivi iOS con piccole novità volte a offrire un'esperienza utente ancora più chiara e intuitiva. Si tratta in particolare di tre modifiche sostanziali, non estremamente rivoluzionarie ma che rendono l'interfaccia più piacevole alla vista. Le novità dovrebbero arrivare su Android successivamente, ma per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito. Vediamo quindi le principali caratteristiche di questo aggiornamento.