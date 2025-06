Elden Ring Nightreign annuncia l'invasione degli Everdark Sovereign

Gli Everdark Sovereign hanno cominciato a invadere Elden Ring Nightreign: si tratta di versioni potenziate dei già temibili Signori della Notte che a partire da oggi 19 giugno, a base settimanale, emergeranno dalle tenebre per mettere alla prova il coraggio e la determinazione dei giocatori più audaci.

Il primo Sovrano che debutterà sul campo di battaglia è una forma evoluta di Adel, Barone della Notte, meglio conosciuto come "Gaping Jaw", e sarà disponibile fino al 26 giugno. Non si tratta però di semplici varianti, bensì di avversari dotati di mosse inedite e un livello di potenza sostanzialmente superiore, accessibili anche online.

Per affrontarli è necessario aver già sconfitto la loro versione originale, il che significa che i Sovrani dell'Oscurità rappresentano una sfida d'élite, disponibile solo a tempo limitato e riservata a chi ha già dimostrato il proprio valore.

Oltre ad Adel, sono attesi a breve anche versioni potenziate di Sentient Pest e Darkdrift Knight, mentre altri sovrani come Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast e Fissure in the Fog arriveranno in seguito.