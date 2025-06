Elden Ring Nightreign si aggiorna con la patch 1.01.3, ora è più facile trovare armi con lo status Follia

Pochi minuti fa FromSoftware ha annuncio il lancio della patch 1.01.3 di Elden Ring Nightreign per tutte le piattaforme. Si tratta di un aggiornamento minore, che non portà con sé nuovi contenuti o modifiche di un certo peso ai sistemi di gioco, ma in compenso corregge una serie di problemi legati ad armi, abilità e altro ancora. A ogni modo, l'installazione è obbigatoria per continuare ad usufurire delle funzioni online del titolo.

Una delle modifiche apportate dall'update è che ora la probabilità di ottenere armi con status Follia sono aumentate. Tra le magagne risolte c'è anche un bug specifico della versione PC su Steam, che causava dei freeze temporanei o per periodi prolungati in alcune circostanze, non specificate.