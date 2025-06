Devil May Cry 4: Special Edition e Devil May Cry HD ora sono su GOG come parte del Preservation Program

GOG e Capcom hanno unito le forze per includere Devil May Cry 4: Special Edition e Devil May Cry HD Collection nel Preservation Program , l'iniziativa di preservazione dei videogiochi su PC lanciata lo scorso anno dalla piattaforma.

Non solo Devil May Cry nelle nuove aggiunte del Preservation Program

Devil May Cry HD Collection (che include le versioni tirate a lucido dei primi tre capitoli) è disponibile al prezzo di 29,99 euro, scontato a 9,96 euro fino al 2 luglio. Devil May Cry 4: Special Edition, invece, è prezzato a 24,99 euro e al momento potete farlo vostro a 7,49 euro. Volendo, è possibile acquistarli entrambi in bundle a 44,99 euro (ora in sconto a 14,89 euro) risparmiando sul totale.

Oltre a loro, da oggi altri titoli fanno parte del Preservation Program di GOG. Vediamo l'elenco completo: