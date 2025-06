Le vendite di Elden Ring Nightreign continuano a crescere a ritmi vertiginosi, arriva la modalità per due giocatori

Elden Ring Nightreign continua la sua marcia trionfale, con l'editore Bandai Namco e lo studio di sviluppo FromSoftware che hanno annunciato un nuovo traguardo nelle vendite e svelato i piani futuri per il gioco, pur non avendo fornito molti dettagli in merito a questi ultimi. Sappiamo comunque che arriverà la modalità per due giocatori e che ci sono altri contenuti pianificati per i prossimi mesi, il che non è poco e apre all'ipotesi che il gioco possa diventare un vero e proprio live service.

Supporto continuo

"Le vendite totali globali di Elden Ring Nightreign hanno superato i 3,5 milioni di copie. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno giocando." Possiamo leggere nel post con l'annuncio, che prosegue: "Continueremo a supportare il gioco anche dopo il lancio, non solo con il DLC previsto per quest'anno, ma anche con l'aggiunta della modalità per due giocatori e altre novità. Inoltre, come contenuto per i giocatori più appassionati, abbiamo in programma di distribuire, a partire da questo mese, versioni potenziate degli attuali "Re della Notte"."

Insomma, pare che, come prevedibile, il successo del gioco abbia spinto FromSoftware a pianificare un supporto più ampio per Elden Ring Nightreign, che non sappiamo ancora con precisione in cosa si tradurrà, ma che lascia intravedere diverse possibilità per l'evoluzione dello studio di sviluppo e della serie.

Nel frattempo, possiamo acquistarlo e giocarci su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Nightreign è primo nella classifica globale di Steam praticamente da prima del lancio, con i picchi di giocatori contemporanei che hanno superato più volte le 300.000 unità. Considerando la natura del progetto e i valori produttivi non proprio stellari, è facile affermare che si tratti di un grande successo.