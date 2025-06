Street Fighter 6 sarà presto arricchito con nuovi costumi per M. Bison, Terry, Mai ed Elena

Capcom ha pubblicato un video per annunciare i nuovi costumi inclusi nel DLC "Outfit 3" di Street Fighter 6 . Avremo quindi dei nuovi look per M. Bison, Terry, Mai ed Elena . Sarà disponibile a partire dal 5 giugno, quindi tra pochissimi giorni.

Il trailer

Il trailer è naturalmente un modo per vedere i vari personaggi con i loro nuovi costumi, mentre eseguono le loro mosse più caratteristiche. Ci sono anche diverse scenette, davvero simpatiche da guardare.

Il primo personaggio del Pass Personaggi dell'Anno 2, M. Bison, ha debuttato nel giugno 2024. Capcom ha poi aggiunto il personaggio crossover da Fatal Fury, Terry Bogard, il 24 settembre come secondo personaggio, mentre Mai Shiranui, proveniente sempre da Fatal Fury, è arrivata il 5 febbraio. Elena chiude il gruppo.

Street Fighter 6 di suo è disponibile da giugno 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC . Il 5 giugno sarà lanciato anche su Nintendo Switch 2, in contemporanea con la nuova console. Staremo a vedere come sarà accolto dagli utenti, che sicuramente saranno affamati di giochi per il loro nuovo hardware.