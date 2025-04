Street Fighter 6 su Nintendo Switch 2 sembra utilizzi NVIDIA DLSS con una notevole qualità grafica

L'informazione arriva da Digital Foundry , la testata specializzata in analisi tecniche che proprio nei giorni scorsi aveva riferito di non aver rilevato tracce di DLSS nei primi giochi mostrati per Nintendo Switch 2, ma che sembra essere stata smentita in almeno un paio di casi.

La questione sulla presenza o meno di NVIDIA DLSS nei primi giochi per Nintendo Switch 2 si sta evolvendo di giorno in giorno, a quanto pare: nelle ore scorse è emerso un nuovo aggiornamento sulla situazione, secondo il quale anche Street Fighter 6 sembra utilizzi tale tecnologia sulla nuova console Nintendo, a quanto pare anche con una notevole qualità grafica.

Lottatori portatili e a risoluzione dinamica

Un nuovo aggiornamento alle analisi effettuate sui primi giochi di Nintendo Switch 2 da parte di Digital Foundry ritratta quanto riferito in precedenza, riferendo di aver rilevato tracce dell'uso di DLSS in Street Fighter 6, destinato ad essere uno dei giochi third party di lancio per la nuova console.

"Sebbene i nostri conteggi iniziali dei pixel di Street Fighter 6 durante il reveal del Nintendo Direct di Switch 2 indicavano un 1080p nativo basato su filmati alquanto limitati, il più recente feed di Nintendo Treehouse mostra una risoluzione nativa da 960x540 a 1080p utilizzando un metodo di upscaling con IA", riporta un aggiornamento di Digital Foundry.

Questo suggerirebbe l'uso del DLSS di NVIDIA anche in Street Fighter 6, dopo la conferma del suo utilizzo in Cyberpunk 2077, cosa che consolida l'idea che il sistema di upscale di NVIDIA sia ben presente come tecnologa integrata nella console.

"Si tratta di una visualizzazione notevolmente pulita nella maggior parte delle inquadrature", ha spiegato inoltre la testata, facendo presente come il risultato finale sia davvero di ottima qualità, anche a confronto con la versione Xbox Series S usata come paragone.