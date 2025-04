Street Fighter 6 presenta Elena con un trailer e la data di uscita

Street Fighter 6 ha presentato Elena con un trailer e la data di uscita: il nuovo personaggio sarà disponibile nel roster del picchiaduro Capcom a partire dal 5 giugno, dunque in concomitanza con il lancio del gioco su Nintendo Switch 2.

Introdotta per la prima volta in Street Fighter 3: New Generation, Elena è una lottatrice keniota agile e precisa, dotata di movenze simili a quelle di un'aggraziata danzatrice, che ama stare a contatto con la natura e possiede un grande entusiasmo.

I suoi movimenti, fluidi e coreografici, risultano tanto eleganti quanto letali: calci rotanti, verticali e affondi improvvisi disorientano l'avversario. Non è tuttavia un personaggio adatto al button mashing: richiede comprensione, attenzione e un approccio quasi danzante.

Elena sarà disponibile dal 5 giugno, come detto, nell'ambito delle modalità World Tour, Battle Hub e Fighting Ground, andando a inaugurare la nuova Fighters Edition di Street Fighter 6.