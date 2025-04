Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 in Nord America potrebbero avere una nuova data fissata

Come abbiamo visto, Trump ha poi congelato i dazi per 90 giorni (tranne che per la Cina) e la questione potrebbe avere infine sbloccato anche le prenotazioni della console Nintendo, che potrebbe dunque essere vicina all'avvio dei preorder.

Nintendo ha bloccato le prenotazioni di Nintendo Switch 2 in USA come conseguenza diretta dell'applicazione dei dazi di Trump, iniziativa poi estesa anche al Canada per poter allineare la politica di preorder in tutto il Nord America.

Come è stato riferito nei giorni scorsi, Nintendo ha rinviato le prenotazioni di Nintendo Switch in Nord America a causa dell'incertezza del panorama economico in particolare in tale area geografica, ma una nuova data di apertura dei preorder potrebbe essere emersa in queste ore.

Prenotazioni a ridosso del lancio?

La nuova data arriva direttamente da Nintendo, anche se manca ancora un annuncio ufficiale pubblico: in base alla sezione delle FAQ ufficiali in cui si chiede di "registrare il proprio interesse" per la console, Nintendo stessa sembra riferire che gli inviti per le prenotazioni arriveranno a partire dall'8 maggio.

Sebbene non è detto che le prenotazioni presso rivenditori terzi rispettino la stessa data (potrebbero aprirsi anche prima), sembra dunque che la nuova data per l'apertura dei preorder di Nintendo Switch 2 in Nord America sia l'8 maggio, dunque molto a ridosso dell'uscita fissata per il 5 giugno, che rimarrà comunque invariata.

Questo almeno per quanto riguarda il My Nintendo Store, in attesa di ulteriori delucidazioni. Nel frattempo, non sappiamo che Nintendo Switch 2 subirà una variazione di prezzo: secondo alcuni analisti potrebbe costare di più e vendere di meno, secondo altri invece il costo rimarrà invariato, ma con l'incertezza generale è ancora presto per dirlo.