Street Fighter 6 raggiunge un nuovo traguardo di vendite, annunciato da Capcom

Street Fighter 6 è uscito il 2 giugno 2023 e ha dunque raggiunto 4 milioni di copie vendute nell'arco di 15 mesi, un risultato piuttosto positivo per un gioco dal titolo celebre ma appartenente a un genere ormai considerato di nicchia.

C'è stato un rallentamento nell'ultimo periodo, ma si tratta comunque di un avanzamento rispetto all'ultimo dato che era stato riferito lo scorso giugno, pari con il gioco che tre mesi fa aveva raggiunto 3,7 milioni di copie, in base ai dati riportati da Capcom.

Intanto il roster si espande ancora

L'intera serie Street Fighter, a questo punto, ha superato i 47 milioni di copie vendute per quanto riguarda tutti i capitoli usciti finora, lungo l'arco di 35 anni dal primo capitolo a oggi.

Nel frattempo, il sesto capitolo continua ad espandersi e arricchirsi con nuove aggiunte.

Proprio in questi giorni è stata annunciata la data di uscita di Terry Bogard come personaggio aggiuntivo, con un interessante cross-over con i picchiaduro di SNK e Fatal Fury in particolare, che arriverà il 24 settembre all'interno del roster del gioco.