The Plucky Squire si mostra in un nuovo video con combattimenti a turni, momenti sparatutto e altro

Per avere un'idea della varietà di situazioni di gioco in cui è possibile trovarsi in The Plucky Squire potete vedere questo nuovo video "sneak peek" pubblicato oggi da Devolver Digital, che mostra diverse fasi di gameplay del gioco e in particolare momenti di combattimento tra scontri a turni, fasi sparatutto e altro.

Come sappiamo bene, il nuovo gioco di All Possible Future si prende un po' gioco delle convenzioni videoludiche andando a mettere in scena un'avventura che sfonda la quarta parete, passando con disinvoltura dal 2D al 3D non solo come stile grafico, ma anche come possibilità di movimento e interazione con il mondo di gioco.

Questo porta a una notevole varietà di situazioni e soluzioni di gameplay, che si ispirano anche a diversi generi di videogioco, presentando anche un sistema di combattimento decisamente eclettico.