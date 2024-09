PS5 Pro potrebbe avere un prezzo piuttosto alto e rappresentare un prodotto più di nicchia, per gli analisti

Per quanto riguarda il mercato americano, Serkan Toto di Kantan Games ha riferito che PS5 Pro potrebbe costare 650 dollari , con una forbice che oscilla tra 600 come ipotesi più ottimistica e i 650 dollari, considerando che il modello attuale di PS5 non dovrebbe ricevere riduzioni di prezzo ufficiali.

Nessun taglio di prezzo per PS5 standard?

La questione del taglio di prezzo eventuale per PS5 è piuttosto interessante: quando venne lanciata PS4 Pro, infatti, la versione standard della console diventò la nuova PS4 Slim, lanciata sul mercato a un prezzo inferiore rispetto a quello iniziale.

Un render con la possibile forma di PS5 Pro

Il caso di PS5 Pro sarebbe però diverso: come spiegato anche dall'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, il mercato in questa generazione è decisamente diverso da quanto visto in precedenza, dunque è improbabile che Sony opti per un taglio di prezzo aggressivo per il modello base di PS5.

Alla luce di questo, è probabile che PS5 Pro possa raggiungere i 600 o 650 dollari, che potrebbero tradursi in 650€ dalle nostre parti, considerando che un certo scarto tra i due modelli è assolutamente probabile, visto che sono destinati a rappresentare due proposte diverse.

Sia Serkan Toto che Michael Wagner di Newzoo pensano inoltre che PS5 Pro possa rappresentare una proposta più di nicchia, che verrà acquistata solo da una piccola parte degli acquirenti totali della console Sony, in maniera simile a quanto successo con PS4 Pro.

L'upgrade della console precedente ha rappresentato solo il 10-15% delle vendite totali di PS4, e probabilmente una quota del genere verrà ricoperta anche da PS5 Pro rispetto a PS5 standard, secondo gli analisti in questione. Nel frattempo, proseguono le voci su una possibile presentazione di PS5 Pro a settembre, con Sony che potrebbe anche aver confermato il design di questa nella grafica celebrativa del 30° anniversario di PlayStation.