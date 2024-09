PS5 Pro sembra sia visibile nel logo dedicato al 30° anniversario di PlayStation

Un particolare nascosto sotto gli occhi di tutti, nel più classico dei casi: Sony avrebbe celato PS5 Pro proprio all'interno dell'immagine-logo dedicata al 30° anniversario di PlayStation, come è ben visibile dall'illustrazione riportata in questa pagina.

Non è una cosa che si nota a prima vista, ma sullo sfondo del logo ufficiale elaborato da Sony per l'anniversario traspare, in effetti, la silhouette di una console che non è del tutto corrispondente all'attuale PS5 e sembra invece molto vicina al design di PS5 Pro che è stato svelato nei giorni scorsi dal noto leaker billbil-kun sul sito Dealabs.

"Grazie a tutti quelli che me l'hanno fatto notare", ha scritto il leaker in un messaggio su X. "Sì, posso dire che Sony stessa sta confermando lo schizzo del design di PS5 Pro che avevo pubblicato".