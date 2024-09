Looney Tunes: Wacky World of Sports ha una data di uscita e un folle trailer sul basket

Il gioco sarà disponibile in edizione standard a 49,99 dollari e in edizione Deluxe a 59,99 dollari, contenente anche il personaggio esclusivo di Yosemite Sam, uniformi Golden Outlaws e il pacchetto "wild West Sports" a tema western.

Sviluppato da Bamtang Games, Looney Tunes: Wacky World of Sports sarà disponibile il 27 settembre 2024 su PC e console e propone una serie di discipline sportive nello stile tipico del mondo animato di Warner Bros, con prenotazioni aperte da oggi.

GameMill Entertainment ha annunciato la data di uscita di Looney Tunes: Wacky World of Sports , il folle gioco sportivo basato sui personaggi e le ambientazioni della serie animata Looney Tunes, che torna a mostrarsi in un video incentrato soprattutto sul basket .

Il folle mondo degli sport secondo Looney Tunes

Per l'occasione è stato anche pubblicato un nuovo video che si incentra sul basket, anche questo ovviamente filtrato attraverso la particolare visione dei Looney Tunes.

Tra le discipline previste ci sono appunto il basket, il calcio, il golf e il tennis, con la possibilità di giocare in singolo ma soprattutto in multiplayer, online e in locale.

Al di là delle regole di base, che sono prese da quelle reali, i vari sport vengono arricchiti da situazioni che risultano ben poco realistiche, con mosse speciali e abilità fuori dal comune che caratterizzano i vari personaggi, dando vita a partite decisamente spettacolari e alquanto umoristiche, nel classico stile del franchise.

Looney Tunes: Wacky World of Sports è stato presentato al Nintendo Direct dello scorso giugno, e ha una un'uscita più definita.