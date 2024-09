Google Drive è in arrivo su Windows on Arm entro la fine del 2024

Direttamente dall'IFA 2024 di Berlino che si sta tenendo in questi giorni arrivano interessanti notizie in merito ad alcuni servizi di Google, che approderanno presto su Windows on Arm. A prender parola a tal proposito è stato il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, che ha annunciato l'arrivo per la giornata di oggi dei servizi NordVPN ed ExpressVPN sui laptop di nuova generazione, mossi dai chip della nuova serie Qualcomm Snapdragon X con architettura ARM. A questo seguirà poi l'arrivo di Google Drive su Windows on Arm, previsto entro la fine dell'anno corrente: scopriamo insieme tutti i dettagli dei servizi sopracitati.

L’arrivo è previsto nei prossimi mesi Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito all'assenza delle app di VPN e Google Drive sugli ultimi PC Copilot+, data la necessità di un aggiornamento per Windows on Arm. Al momento non è infatti possibile far uso di Google Drive all'interno dei notebook con processore Snapdragon basato su architettura ARM, ma sembra che le cose cambieranno drasticamente nel corso dei prossimi mesi, probabilmente a seguito di una significativa opera di convincimento nei confronti di Google ad opera di Qualcomm e Microsoft. Snapdragon X Plus a 8 core Con l'annuncio di un nuovo chip Snapdragon X a 8 core, infatti, è evidente come Qualcomm abbia intenzione di ampliare ad un bacino più largo d'utenza i PC Copilot+, potenziati dall'ausilio dell'intelligenza artificiale, rendendoli così più economici e alla portata di tutti. Tra i modelli recentemente presentati ricordiamo in particolare ASUS Vivobook S 15 e Dell Inspiron 14, entrambi caratterizzati da prezzi decisamente abbordabili.