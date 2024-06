Looney Tunes: Wacky World of Sports è stato presentato al Nintendo Direct, ecco il trailer

In ognuna di queste sfide avremo modo di effettuare mosse spettacolari, mettere a segno colpi di precisiione e divertirci al comando dei nove personaggi che compongono il roster di Looney Tunes: Wacky World of Sports.

Come si può vedere nel trailer, il gioco ripropone le buffe rivalità fra i vari personaggi dei Looney Tunes, nell'ambito di quattro differenti discipline sportive : basket due-contro-due, tennis uno-contro-uno o due-contro-due, golf per quattro o calcio tre-contro-tre.

Looney Tunes: Wacky World of Sports è stato presentato al Nintendo Direct con un trailer: si tratta di uno sportivo arcade con i vari Bugs Bunny e Daffy Duck, in arrivo questo autunno non solo su Nintendo Switch ma anche su PC, PlayStation e Xbox.

Protagonisti e modalità

Visti di recente anche in MultiVersus, tornato di recente disponibile su PC, PlayStation e Xbox, i protagonisti di Wacky World of Sports sono Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Silvestro, Taz, Wile E. Coyote e Beep Beep.

Con un cast del genere a disposizione, avremo modo di cimentarci con modalità cooperative o competitive, che ci vedranno esplorare alcuni fra gli scenari più iconici di quel mondo a cartoni animati.

Vivace e colorato, grazie a una grafica in cel shading che prova a portare sullo schermo un design il più possibile fedele a quello originale per i vari personaggi, Looney Tunes: Wacky World of Sports punta a soddisfare la voglia di sportivi arcade da giocare in famiglia e non solo.

Come detto, l'appuntamento con il gioco è fissato a questo autunno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.