Fairy Tail 2 annunciato con un trailer e un periodo di uscita per Nintendo Switch

Si tratta di un action RPG basato ovviamente sulla celebre serie animata , che ripercorre in particolare l'arco narrativo incentrato sull'Impero di Alvarez, mettendo in scena dunque una parte più avanzata di quella che abbiamo visto con il primo capitolo della serie videoludica .

Fairy Tail 2 è stato annunciato con un trailer e un periodo di uscita nel corso del Nintendo Direct, su Nintendo Switch e in attesa di informazioni su eventuali altre piattaforme, ma intanto con qualche prima informazione deducibile anche dal video in questione.

Vediamo l'arco narrativo trattato e alcune caratteristiche

Potremo dunque utilizzare i membri del Team Natsu o altri personaggi della gilda di Fairy Tail all'interno di varie quest che seguono l'andamento della storia dell'arco narrativo in questione.

Tra i personaggi utilizzabili troviamo Gajeel e Laxus, oltre a molti altri.

Le caratteristiche di Fairy Tail 2 comprendono il doppiaggio in giapponese opzionale e la possibilità di utilizzare quattro differenti tecniche per ogni personaggio in battaglia, cosa che dovrebbe garantire una notevole quantità di possibili attacchi e tecniche speciali in combattimento.

Il combat system ricorda un po' l'azione tipica dei musou, anche se qui il ritmo è un po' diverso. Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma Fairy Tail 2 è stato annunciato come in arrivo nell'inverno del 2024, dunque si dovrà attendere la fine dell'anno, probabilmente.